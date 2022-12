Volley: le Rempart Nalinnes peut entrevoir l’avenir avec sérénité

Le bilan de ce premier tour étant positif à bien des égards, les dirigeants du Rempart Nalinnes s’apprêtent à passer les fêtes bien au chaud. Depuis l’entame de la saison, il s’est passé plein de belles choses chez les Punaises pour le plus grand bonheur du secrétaire du club, Patrick Carlier, qui a dressé un premier bilan de l’année alors que les festivités et les belles actions ne manqueront pas dans les semaines à venir.

« De manière générale, on peut effectivement dire que le Rempart Nalinnes va bien, à l’image de pas mal de ses équipes et d’une école des jeunes qui ne cesse de grandir et qui nous permet d’envisager l’avenir avec beaucoup de sérénité. On a des joueurs, des familles et des membres de staff impliqués qui font de nous des dirigeants heureux. On a pris beaucoup de plaisir à retrouver plus de 400 personnes à notre souper aux moules qui nous a permis de renouer avec la tradition après la crise sanitaire et ce qui se prépare d’ici la fin d’année ne va faire que confirmer la bonne humeur et le bel esprit du club. »

La Fun Cup avant les fêtes

Alors que saint Nicolas était de passage ce mercredi soir pour le tournoi des familles et qu’un autre tournoi est programmé avant Noël, le club va aussi accueillir une manche de la « Volley Fun Cup » juste avant les fêtes : « On aura encore la confirmation du bel état de forme de nos plus jeunes qui se hissent régulièrement sur les podiums à ces occasions. Cela nous fait vraiment chaud au cœur de voir tout cet enthousiasme dans et autour des différentes équipes cette saison. »

Chez les plus grands, les satisfactions ne manquent pas non plus : « Notre équipe de Promotion messieurs a réussi un très bon premier tour et avec la perspective d’avoir plusieurs joueurs de retour dans l’effectif pour la suite de la compétition, on peut se montrer raisonnablement optimiste. Par ailleurs, notre équipe de Nationale 3C dames a connu des débuts difficiles mais c’était attendu. Depuis les victoires contre Ciney et à Charleroi, on a réussi à quitter cette dernière place et on va tout faire pour éviter la culbute en fin de saison. Mais je sens qu’on tient le bon bout. Le week-end dernier, contre une équipe du top 4, on a réussi à bousculer nos adversaires en menant même deux fois de manière aisée dans une manche qu’on aurait dû gagner. Cela montre en tout cas que nos filles ont des ressources et qu’avec leur coach Jean-Christophe Wauthier, elles pourront atteindre le maintien. »

Au niveau provincial, les autres équipes donnent aussi pas mal de satisfactions aux dirigeants : « La P1 dames vit une saison tranquille et aux autres étages, nos équipes progressent de semaine en semaine grâce au travail du staff qu’il faut remercier pour son énorme implication. On espère vivre un début d’année 2023 avec autant de satisfactions. »