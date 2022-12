Soraya S., l’influenceuse accusée d’avoir tué son bébé de deux mois à Saint-Gilles, sera jugée en cour d’assises

En février 2019, Soraya S., influenceuse alors âgée de 25 ans, logeait avec son bébé de deux mois et sa fille de trois ans dans l’Hôtel de France à Saint-Gilles, à proximité de la gare de Bruxelles-Midi. Dans la nuit du 18 au 19 février 2019, la femme est arrivée à la réception et a demandé qu’on appelle les secours car quelque chose n’allait pas avec sa plus jeune fille. À leur arrivée, les secouristes ont constaté que le bébé ne respirait plus. Il a été transféré à l’hôpital, mais y est décédé quelques jours plus tard.

Le parquet a ouvert une enquête et a auditionné la mère. Celle-ci a déclaré qu’elle avait laissé ses enfants seuls pour se doucher et que lorsqu’elle était ressortie de la salle de bains, le bébé ne respirait plus. La sœur de l’enfant décédé se serait malencontreusement allongée sur le bébé, après quoi, celui-ci se serait étouffé, a ajouté la mère de famille. Une autopsie du nourrisson a cependant révélé une fracture du crâne.