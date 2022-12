LaMeuse Foot | Xavier Stassen (Hombourg) et Tony Niro (Aubel) laissent entrevoir des envies de Nationale

de videos

Ce mercredi, l’émission LaMeuse Foot était axée sur la Provinciale 1 avec deux représentants verviétois. Tony Niro, avec son costume de coach d’Aubel, et Xavier Stassen, gardien et entraîneur de Hombourg, nous ont fait l’honneur de leur venue dans l’émission.

Deux coachs qui sont connus et reconnus pour ne pas avoir leur langue dans leur poche. Ce fut une nouvelle fois le cas en plateau.

C’est surtout sur l’avenir que nos deux invités nous ont fait quelques révélations. Ainsi, on apprend qu’il n’est pas du tout certain de voir Tony Niro encore à la tête d’Aubel la saison prochaine. « On va se réunir avec le comité après le match de ce week-end à Geer. Je sais qu’il aimerait me conserver. Mais, il y a une vraie réflexion de mon côté car ça fait trois ans que je suis là. »

Petite déception au Standard

Cet argumentaire est développé à la suite de la question concernant un éventuel retour à un échelon national. « Bien sûr, j’ai le souhait de retourner un jour en Nationale », affirme-t-il. « Tout entraîneur en a envie, il ne faut pas se le cacher. Mais si un beau projet se présente à Aubel, j’y réfléchirai, c’est certain. »

Il révèle aussi que sa meilleure période en tant que coach était à La Calamine avant de raconter une autre anecdote lorsqu’il était coach des U16 au Standard de Liège. « À ce moment, je voulais découvrir le monde professionnel. Malheureusement, cela ne s’est pas fait ce qui restera toujours un petit regret. Au Standard, on m’a demandé certaines choses qui n’étaient pas en adéquation avec ma philosophie et cela s’est terminé en eau de boudin. » La suite, on la connaît. Il débarquait à Aubel qu’il a emmené jusqu’au tour final et en finale de coupe de la province la saison prochaine.

Son homologue hombourgeois est un peu dans la même réflexion. Dans notre rubrique « Sur le gril », à la question de savoir s’il a la volonté d’évoluer en Nationale en tant que gardien prochainement, il répond du tac au tac par l’affirmative.

Partir par la grande porte

Pour rappel, hormis une pige à Malmedy et une autre à Aubel, Xavier Stassen a toujours évolué à Hombourg, le club de son cœur. Il y a trois semaines, il est redevenu entraîneur-joueur à la suite du départ de Michel Schwontzen. Une double casquette dont il ne voulait plus après le titre acquis en P2B la saison dernière.

« J’ai toujours dit que je voulais quitter Hombourg par la grande porte et non l’inverse. Je pense avoir fait le tour de la question. Je ne vois pas ce que je peux encore apporter après avoir aidé le club à revenir en P1 surtout si on arrive à se maintenir en fin de saison. » Nul doute que ses qualités intéresseront plus d’un club.

Dans les autres rubriques, ils ont aussi évoqué l’actualité de leur club et les ambitions pour la deuxième partie de saison. Mais aussi un débat sur une éventuelle remise des matchs ce week-end et pour le coup, les deux hommes sont d’accord : ce serait bien afin de ne pas ruiner le travail des bénévoles qui chérissent les terrains tout au long de l’année.