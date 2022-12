La situation dérape dans un café à Comines durant un match des Diables: «Il menaçait mon frère»

Comme le veut la tradition lors de ces moments sportifs, Loris (25 ans), prénom d’emprunt, se rend dans un café cominois pour y regarder le quart de finale de l’Euro entre la Belgique et l’Italie. Si sur la pelouse, le résultat n’apporte pas beaucoup de bonheur aux supporters, dans l’établissement, l’ambiance est de mise. Loris boit tranquillement son verre avec ses amis quand il croise Paul (emprunt) à la sortie des toilettes. Celui-ci pousse le jeune homme et le menace. Visiblement, cela dure depuis plusieurs mois.

Craignant de subir des coups de la part de Paul, Loris appelle son frère et ses amis. Le but est de dissuader Paul et de lui faire peur. En arrivant sur les lieux, Ilias et sa bande n’ont pas l’intention de frapper l’homme qui menace leur ami. Mais Ilias voit rouge directement lorsqu’il croise Paul. « Dès mon arrivée, j’ai pété les plombs, je le reconnais. Cela faisait des mois qu’il menaçait mon frère », souligne le prévenu. La victime s’en sort avec une incapacité de travail de quelques jours.