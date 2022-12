«Horrible à filmer»: pourquoi Jenna Ortega («Mercredi») ne garde pas un bon souvenir du tournage de la scène de la danse?

Et pourtant, tourner cette scène n’a pas été des plus simples. En effet, Jenna Ortega, l’interprète de Mercredi, était malade ce jour-là. Elle avait le Covid-19…

Véritable phénomène, la série « Mercredi » cartonne sur Netflix. Une des scènes, celle de la fameuse danse sur « Goo Goo Muck » de The Cramps, est devenue une trend sur TikTok, avec des milliers de reprises dans le monde entier, mais sur le tube « Bloody Mary » de Lady Gaga.

« Ce qui est fou, c’est que j’avais le Covid. C’était mon premier jour malade et c’était horrible à filmer », a-t-elle révélé à NME. « J’avais des courbatures. J’avais l’impression d’avoir été heurtée par une voiture et qu’un petit gobelin s’était jeté dans ma gorge et grattait les parois de mon œsophage. J’ai demandé à le refaire, mais nous n’avions pas le temps. Je pense que j’aurai probablement pu le faire un peu mieux… »