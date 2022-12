La Ville de Mons a décerné ses prix Mercure: découvrez les lauréats

Tous ces lauréats choisis par un jury recevront une subvention ou un prix. Ce mercredi, les lauréats étaient invités en la salle des Mariages de l’hôtel de ville. Nicolas Martin, bourgmestre, a donc cité les dix prix et les trois coups de cœur récompensés pour leur dynamisme et la qualité. Il a notamment précisé : « Cette année, nous avons reçu 150 candidatures. De loin la meilleure année au niveau participation et qualité. » Voici les lauréats.

de videos Entreprises Barestho (prix de la jeune entreprise) pour la technologie pour l’Horeca. Une jeune entreprise jeune et dynamique implantée à la rue René Descartes qui a pour mission d’aider les restaurateurs à gagner du temps dans la gestion de leurs réservations sur une plateforme unique. Les clients quant à eux peuvent ainsi réserver plus facilement et avec plus de flexibilité. Une entreprise actuellement leader dans le domaine en Hainaut.

Webstanz (prix de l’innovation), une agence de développement informatique qui s’est taillé une place de choix sur le marché belge avec des marques reconnues.

Coceptio (prix de l’emploi). En moins de 5 ans, ce bureau d’ingénierie est devenu le partenaire incontournable pour les projets de petite et de grande envergure en Wallonie. Lire aussi voici-les-laureats-du-prix-mercure-2021-de-la-ville-de-mons Commerces Georges Paul (prix du jeune commerce). Un concept dans le secteur vestimentaire réservé aux hommes. Accueil et conseils garantis par une équipe d’expertes à la rue de la Chaussée à Mons. Gi and Gi (prix de la constance) : prêt-à-porter pour femmes à la rue de la Coupe à Mons. Toujours en quête de nouveautés afin d’habiller la femme. Une gamme d’accessoires, sacs, foulards, chaussures de marques belges et européennes. Pépites (prix de l’originalité) : un magasin de décoration à la place de Vannes à Mons pour embellir les intérieurs ou plus simplement vous faire plaisir. Bijouterie Stiévenart (prix du dynamisme villageois et rénovation urbaine) sur la place de Cuesmes. Les valeurs se transmettent et se pérennisent entre les générations.. Labeye Vir. Au Vert (prix de l’incontournable) : une fleuriste à la rue du Hautbois à Mons. Tout est confectionné par Virginie Labeye avec beaucoup de passion. Economie sociale Logiscool Mons ASBL. Une école de codage et de programmation informatique pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans située à la Rampe Sainte-Waudru à Mons. Le président du conseil d’administration, Gaspard Franeau, souligne la fierté de remporter cet honneur face à un plateau de prétendants très relevé : « C’est à la fois une récompense pour le travail de toute équipe d’avoir pu créer une école mais c’est aussi une reconnaissance que le modèle que nous avons mis en place a un véritable impact positif pour la Ville et ses enfants ». Rénovation Urbaine La pharmacie de la Brisée à Saint-Denis. Une magnifique rénovation d’une ancienne chapelle qui tombait en ruine en une pharmacie au cachet unique. « Cela a été un travail de longue haleine. Nous avons choisi de tout refaire dans cette chapelle désacralisée que nous avons rachetée à la Fabrique d’Eglise. Nous avons réalisé un projet assez original. Nous proposons des préparations maison dans un laboratoire ouvert. Les clients peuvent donc nous voir. Nous vendons un maximum de local, du bio et du réutilisable (zéro déchet) », expliquent Caroline et François, pharmaciens. Les trois coups de cœur sont : - Au blanc Lévrier sur la Grand-Place, une boutique située dans le plus ancien bâtiment civil de la ville de Mons (1530). Cadeaux pour hommes, femmes et enfants, pour tous les budgets. - La Maison des Vins fins à la rue des Arbalestriers à Mons. Un espace de stockage et la création d’un espace-vente ainsi que d’une salle de dégustation et d’un gîte.