Seraing fêtera ses athlètes lors de sa Grande Soirée des Sports, il est temps de remettre sa candidature!

Plusieurs prix seront remis à l’occasion de cette Grande Soirée des Sports afin de récompenser les sportifs pour leurs performances lors des années 2021 et 2022 cumulées (l’édition 2021 n’ayant pu se tenir pour raisons sanitaires) : le Mérite sportif individuel, le Mérite sportif collectif, le Mérite sportif pour le sport adapté, le Mérite sportif espoir, le Prix de la reconnaissance, le Prix du Fair-Play, le Prix du public, le Prix du jury et enfin le Prix de l’échevinat. « Nous avions cette idée de créer un grand événement pour le sport sérésien depuis un certain temps », explique Philippe Grosjean, Echevin des Sports et de la Culture. « Le projet est malheureusement demeuré en gestation dû à la pandémie. Aujourd’hui, nous sommes enfin en mesure de le concrétiser. La Ville est dotée de nombreuses belles infrastructures sportives et ne ménage pas ses efforts pour encore les améliorer. Ainsi, les travaux sont en cours pour réaliser l’Académie Jules Bocandé du RFC Seraing, la piste d’athlétisme sera refaite au printemps, les travaux pour le hall indoor d’athlétisme commenceront en 2023, des subsides ont été attribués pour le TC Ougrée afin d’installer des courts couverts… Seraing regroupe de nombreux athlètes de plus en plus performants, nous voulons les mettre dans de bonnes conditions pour la pratique de leur sport et les récompenser de tous leurs efforts. Quel bonheur que de remettre des prix à ces personnes méritantes ! »

Si la Grande Soirée des Sports se déroulera le 28 janvier, le processus a déjà démarré. Les athlètes, ou les clubs sportifs, peuvent en effet déjà rentrer leur candidature sur www.meritesportifseraing.be et ce jusqu’au 18 décembre. « Nous étudierons ensuite les candidatures pour retenir les plus méritantes », continue Philippe Grosjean. Un jury (composé de membres du sport sérésien, de personnalités politiques, de membres du service de l’Echevinat des Sports et de la presse) procédera ensuite à un vote qui comptera pour 50 % du scrutin. L’autre moitié sera déterminée par le public qui sera invité à faire part de ses préférences du 4 au 22 janvier prochain.

Mais plus encore que les différents prix qui seront remis, il s’agira surtout d’une grande mise à l’honneur de sport sérésien qui se déroulera au Centre Culturel de la Ville, avec réception, cérémonie et soirée animée par DJ Vincent Arena. L’entrée est gratuite mais une inscription préalable (sur www.meritesportifseraing.be) est nécessaire.

J.V.