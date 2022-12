Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marc Wilmots aura inévitablement marqué le parcours d’Eden Hazard. Et inversement. Il faut dire que les deux hommes se sont côtoyés durant près de sept ans en sélection. Le Jodoignois était l’adjoint de Dick Advocaat puis de Georges Leekens de 2009 à 2012 avant de prendre la succession de « Long Couteau » jusqu’en 2016. Avec à la clé des résultats qui ont ravivé la passion des supporters belges pour leur équipe. « Avec Eden, on a fait un bon bout de chemin en sélection », sourit Marc Wilmots.

« Il me faisait beaucoup rire »

C’est donc avec une certaine émotion que « Willie » a appris la retraite internationale de l’ailier du Real Madrid. « Je ne veux pas commenter sa décision sur le fond car, si c’est son choix, c’est le bon. Par contre, ce que je peux vous dire, c’est que mon chouchou est parti », avoue-t-il. « En plus d’être un formidable joueur, Eden est un garçon adorable. Il me faisait beaucoup rire. Il a son côté « no stress » mais c’est un sacré compétiteur. Il a toujours fait l’unanimité dans un vestiaire, impossible d’avoir des problèmes avec lui. »