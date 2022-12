Zakia Khattabi en visite à Uccle pour visiter des initiatives durables, locales et solidaires

Au programme de la visite de Zakia Khattabi (Ecolo), ministre fédérale du Climat et de l’Environnement, une découverte de deux projets locaux installés derrière le parc de Wolvendael, avenue Paul Stroobant, qui s’inscrivent dans la transition écologique du territoire ucclois. Il s’agit de la pépinière citoyenne et de la vélothèque. La pépinière citoyenne d’Uccle fête ses 3 ans d’existence sur le site des espaces verts communaux. « Ce lieu de formation et de production d’arbres fruitiers destinés à être replantés dans l’espace public a été lancé sous l’impulsion du Centre d’Écologie urbaine, avec le soutien de la commune, grâce à un subside de Bruxelles Environnement. Chaque année, la pépinière anime des ateliers de design et de plantations participatifs dans les espaces verts ucclois en collaboration avec les agents communaux » explique l’échevine du Climat et des Espaces Verts, Maëlle De Brouwer (Ecolo).

visite de la pépinière. - D.R.

La vélothèque d’Uccle est en place depuis deux ans et demi. Cette « bibliothèque » propose des vélos pour les enfants de 2 à 12 ans à un prix démocratique : 20 euros par an pour un vélo d’enfant neuf ou de seconde main. « La vélothèque permet d’économiser sur l’achat d’un vélo et de son remplacement successif au fil de la croissance des enfants. Louer plutôt qu’acheter, c’est bon pour le budget et la planète », ajoute François Lambert-Limbosch (Ecolo), échevin de la Prévention et de l’Action Sociale.

Zakia Khattabi en visite à Uccle. - D.R.