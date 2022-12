La commune d’Anderlecht remporte le 1er prix des Platforma Awards: «une belle récompense pour les équipes communales»

« C’est un projet qui nous tient à cœur, et recevoir ce prix est une belle récompense au travail effectué par les équipes communales. Ce prix nous offre un budget de 20.000 euros pour réaliser une vidéo promotionnelle du projet, ce qui va nous permettre de sensibiliser et inspirer d’autres localités. De plus, Anderlecht a désormais le titre de commune experte en la matière et nous pourrons conseiller d’autres villes et sur d’autres projets » explique Julien Milquet.