Le projet de loi sur le deuxième pilier de pension vient d’être voté: voici ce qui devrait changer dans vos démarches administratives

Deuxièmement, une information uniforme sur les pensions complémentaires sera concrétisée dès le 1er janvier 2024 pour la fiche de pension annuelle et, dans les années qui suivent, pour les autres documents.

Troisièmement, le projet de loi prévoit «une simplification administrative via le renforcement du rôle de Sigedis et de mypension.be pour la gestion et le partage des données.» «La procédure de paiement de très petits droits, dont les capitaux ne dépassent pas 150 euros, sera notamment simplifiée», indiquent les ministres.