Prolonger cinq réacteurs nucléaires? Tout est sur la table, sans tabou, pour assurer notre approvisionnement énergétique à l’hiver 2025-2026

Le Kern se réunit ce mercredi soir : que va-t-il décider ? « Il n’est pas question de trancher des options dès ce mercredi. » Le cabinet du Premier ministre a tenu, avant même la réunion, à cadrer son déroulement : « Il s’agit d’un ‘kern informatif’ lors duquel Elia (avec le soutien de Fluxys pour le volet gaz) viendra présenter les résultats du rapport sur la sécurité d’approvisionnement que lui a commandé le gouvernement : avons-nous besoin, dans un scénario ultraprudent et au vu des nouveaux éléments, de capacités supplémentaires ? » Si la réponse est oui, la prochaine étape sera, pour le gouvernement, de voir avec les acteurs de terrain quelles capacités supplémentaires sont potentiellement disponibles ou à créer, sans tabou : ce sera aux acteurs de terrain (Elia pour le CRM – centrales gaz), l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (pour un scénario nucléaire éventuel) et les producteurs, d’établir les options. Lire aussi L’avenir du nucléaire belge en 5 questions: «La prolongation demande des analyses assez longues souvent accompagnées de travaux de rénovation importants» Qu’est-ce qui provoque cette incertitude quant à notre approvisionnement énergétique à moyen terme (hiver 2025/2026) ? Le gouvernement s’est toujours voulu rassurant, même en cas de fermeture de tous les réacteurs en 2025. On a donc prévu la construction de deux nouvelles centrales au gaz pour éviter tout risque, ainsi que des importations énergétiques plus importantes le cas échéant. Cela devait aussi suffire pour passer ce fameux hiver sans énergie nucléaire puisque l’exploitant Engie aura besoin de temps pour mettre à niveau les deux réacteurs (Doel 4 et Tihange 3) que le gouvernement a, entre-temps, décidé de prolonger après 2025 (et pour lesquels il négocie encore avec Engie). Cela nous ferait donc, de toute façon, un hiver 2025-2026 sans énergie nucléaire. C’était sans compter le dernier rapport du gestionnaire du réseau, Elia, plus inquiétant que les précédents et laissant entrevoir un problème potentiel pour l’hiver en question… Ce sont les indisponibilités à répétition des réacteurs nucléaires français, sur lesquels la Belgique compte pour des importations énergétiques potentielles, qui ont donc tendu nos responsables.

Lire aussi Avec la sortie du nucléaire, faudra-t-il craindre un black-out en Belgique? «Presque aucune chance qu’on se trouve un jour complètement dans le noir» Quelles sont les solutions sur la table ? C’est ici que ça menace d’être ardu entre les partenaires de la coalition. Rappelons que le MR réclame depuis des mois la prolongation de 5 réacteurs après 2025, au nom de cette sécurité d’approvisionnement. Open VLD et CD&V lui emboîtent aujourd’hui le pas. Le PS se dit agnostique sur la question. Reste Écolo pour qui c’est évidemment plus délicat au vu de ses engagements auprès de ses électeurs. Quelles solutions sur la table du Kern ? La ministre de l’Énergie cible les deux réacteurs (Doel 4 et Tihange 3) que le gouvernement veut prolonger. En gros, on les préserverait durant l’été 2025 et l’été 2026 (où l’on travaillerait donc à les mettre à niveau) pour les redémarrer en hiver. L’autre scénario serait de prolonger (un peu ou beaucoup ?) les vieilles centrales Doel 1 et 2, ainsi que Tihange 1, solution qui semble avoir le soutien des libéraux et du CD&V… Ce qui équivaudrait donc à prolonger cinq réacteurs, une option qui amènerait le gouvernement à encore devoir modifier la loi et Ecolo-Groen à manger une nouvelle fois son chapeau. Dernière solution : une troisième nouvelle centrale au gaz, il existe un projet possible en Flandre, du côté de Tessenderlo. Un projet qui ferait hurler le MR…