Un marché de Noël local et écoresponsable à la Maison de la Semois ardennaise de Vresse-sur-Semois

À Chairière (Vresse-sur-Semois), en bordure de la réserve naturelle « Bois sous les granges », se trouve la Maison de la Semois ardennaise. Ce petit centre éducatif, dynamisé par une équipe de volontaires de Natagora, se veut un lieu de découverte de la nature : ateliers artistiques, formations et conférences, centre d’accueil pour l’école du dehors, relais pour les randonneurs, etc.

La Boutique Nature de la Maison de la Semois ardennaise ouvre ses portes les week-ends des 10-11 et 17-18 décembre, de 10 à 18h. Dans ce lieu atypique, de nombreux artisans donneront aux visiteurs la possibilité d’effectuer leurs emplettes de fin d’année tout en posant un joli geste en faveur de la nature via des achats locaux et écoresponsables. Thé, café, chocolat et vin chauds seront de la partie.