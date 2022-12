La pharmacie de la Grand-Rue, à Thuin, déménage et s’installe à la Drève des Alliés: «C’est courant de s’installer dans un préfabriqué quand on est en travaux, on y passe tous»

Après de nombreuses années en plein centre-ville, le commerce déménage vers un axe plus fréquenté, tout en restant proche du centre.

Un préfabriqué, le temps des travaux

La pharmacie de la Drève, qui fait partie du groupe des pharmacies du Centre, a donc déménagé et s’est installée le long de la Drève. « Cela peut étonner, mais c’est courant que les pharmacies s’installent dans un préfabriqué quand elles sont en travaux. On y passe tous. Ici, les travaux ont traîné, mais on va bientôt pouvoir s’installer sur le terrain derrière le préfabriqué, où est construite la nouvelle pharmacie, où je vais m’installer », commente la pharmacienne entre deux clients.