60 auteurs namurois, habitués ou nouveaux, seront présents au salon du livre de Malonne ce week-end

Une exposition et animation autour des livres de « La Traversée » est prévue. Cette collection propose des romans courts et faciles à lire destinés à un public adulte et ado faible lecteur. L’entrée au salon est gratuite.

On retrouvera également sur le même site, le traditionnel marché de Noël organisé par la confrérie de l’Aumônière de Malonne. Il se tiendra le samedi de 14 à 19h et le dimanche de 10 à 18h. « Dans les différentes salles, une cinquantaine d’artisans authentiques, sélectionnés pour la qualité de leurs travaux, proposent peintures sur soie, aquarelles, céramiques, bijoux, objets en bois et, bien entendu, carterie, décorations de Noël et produits de bouche. Dans l’espace bar, possibilité de déguster la célèbre « Aumônière de Malonne » servie par les confrères, un vin chaud, ou une bière malonnoise », préface la confrérie.