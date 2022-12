La médecin de Fumay facturait des consultations à des patients décédés: elle exerce désormais à Doische et Philippeville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si le tribunal a estimé que Natacha Ngakuna n’était pas coupable de blanchiment et de travail dissimulé, en revanche il a condamné cette médecin âgée de 41 ans à six mois de prison avec sursis pour escroquerie, des faits commis à Fumay entre le 1er juin 2015 et le 5 décembre 2018.

Placée sous contrôle judiciaire depuis décembre 2018, elle avait l’interdiction d’exercer la médecine et de se présenter à l’hôpital de Fumay où elle exerçait, notamment. En août 2019, elle a retrouvé ce droit d’exercer mais uniquement en Belgique, du côté de Doische et Philippeville, où elle preste dans des cabinets médicaux.