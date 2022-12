Honnelles recherche un terrain pour y implanter un parc canin: un appel est lancé

Un parc canin a ouvert il y a quelques jours dans le parc de Jemappes. Le bourgmestre de la Ville de Mons Nicolas Martin et son chien Scott l’ont testé en primeur ce mardi. D’autres parcs à chiens sont prévus dans la région. Le collège communal honnellois a notamment le projet d’en créer un. Ce sera le premier dans l’entité.

« Le but de cet espace est de pouvoir lâcher son chien en toute sécurité », explique Lauriane Carlier, échevine du Bien-être animal. « Un chien n’est pas fait pour vivre seul dans une maison. Il doit pouvoir sortir et côtoyer d’autres congénères. Créer un parc canin a donc beaucoup de sens. Ce lieu peut être vu comme un espace de rencontre entre chiens mais également entre humains. Tous les propriétaires de chiens le savent, la discussion est beaucoup plus facile avec des inconnus, lorsque l’on promène son chien. Dans le cadre du parc canin, il est facile d’échanger quelques mots. »