«J’en ai marre des casseurs»: Hassan est l’un des «anciens» qui a calmé le jeu après le match Maroc-Espagne à Bruxelles

Mardi soir après la victoire historique du Maroc face à l’Espagne, la communauté marocaine de Bruxelles a célébré la victoire dans les rues de la capitale. Des rassemblements se sont rapidement formés dans les quartiers Lemonnier, Dansaert, Etangs Noirs à Molenbeek et Pavillon à Schaerbeek, a précisé la police.

Pour éviter les débordements dans le centre de Bruxelles, plusieurs « anciens » ont décidé de former une chaîne humaine. Hassan était l’un d’eux. « J’en ai marre des casseurs et de ces jeunes qui donnent une mauvaise image. J’habite dans le quartier Anneessens depuis les années 80. Pour faire cesser les casseurs, avec plusieurs anciens, on s’est dit qu’on allait intervenir. Dans des groupes, on a fait passer le message », avance Hassan qui compte bien être à nouveau présent samedi pour le match des quarts de finale entre le Maroc et le Portugal.