La «Féerie magique de Guignol» installe son chapiteau à la Place de Mouscron: «On a intégré la marionnette du Père Noël à l’histoire pour l’occasion»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un petit chapiteau bleu s’est installé au cœur de la Grand-Place de Mouscron. Chaque jour, pas moins de sept personnages, du célèbre Guignol au Père Noël en passant par la Reine des Neiges, Olaf et un mystérieux voleur, y cohabitent joyeusement, pour le plus grand bonheur des enfants, et de leurs parents il faut le dire.

Chapiteau chauffé sur la Place. - J.-M.MA.

Mais il n’y est pas question de d’acteurs en chair et en os… puisqu’il s’agit d’un spectacle de marionnettes, dans la plus pure tradition du genre. « C’est la première fois que nous nous produisons en Belgique, et que nous nous installons aussi longtemps dans une ville » sourit Jessy Sabas, le jeune homme à l’origine de ce projet original.