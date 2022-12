165 Belges remportent le jackpot de 143 millions d’euros à l’EuroMillions: «Ils sont encore trop surpris pour l’instant» (photos)

Moyenne des patrons du Bel 20: 3 millions

Par B.J.

Et les grands patrons belges ? On ne va pas trop les plaindre, même si leurs salaires sont très très éloignés des footballeurs les mieux payés (qui représentent une infime minorité, rappelons-le). Nos confrères de l’Écho avaient refait l’exercice en avril dernier, avec les salaires de 2021.

Michel Doukeris, le patron du Bel 20 le mieux payé en 2021. - PhotoNews

C’est le patron d’Inbev qui est le mieux payé, avec plus de 8,3 millions par an pour Michel Doukeris. Notons que les salaires de ces grands patrons comportent une partie fixe, une partie variable de plus en plus importante (et donc plus soumise à fluctuations) et aussi une partie payée en actions. Une façon de faire très courante dans des pays comme les USA, par exemple. En deuxième place, on trouve le patron de la société pharma Argenx, avec près de 6,7 millions par an. Et ensuite, une société habituée du podium, une autre pharma, UCB. Son patron, Jean-Christophe Tellier, a gagné 6,2 millions l’an passé. Cela dit, comme le note L’Écho, la moyenne pour la rémunération des patrons du Bel 20 est de 3 millions.

On ne trouve dans ce classement qu’une seule femme, Ilham Kadri, patronne de Solvay.