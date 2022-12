Nouveau changement en Wallonie: le parlement wallon donne son feu vert au déploiement de la 5G

L’automne dernier, l’exécutif avait chargé un groupe d’experts indépendants d’évaluer la nécessité de modifier la norme de rayonnement wallonne, condition nécessaire au déploiement de la 5G. Dans ses recommandations, ce groupe avait plaidé pour une révision de la norme de rayonnement wallonne et pour l’instauration d’une limite similaire à celle applicable en Région flamande.

Le gouvernement avait validé cette modification en avril mais l’avait assortie d’une série de mesures compensatoires encadrant et limitant ses impacts environnementaux, dont une surveillance constante des niveaux d’exposition de la population à travers un relevé en continu de l’exposition globale du public et une étude longitudinale (sur 10 ans) pour surveiller les effets sur la population et l’environnement. Les communes auront également la possibilité de demander un contrôle de l’exposition aux ondes.