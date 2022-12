Estaimpuis: spécialiste des voitures pour enfants, Toys Motor va ouvrir sa piste intérieure dédiée à l’automobile

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une concession de voitures de toutes marques à destination des enfants, c’est le projet original de Tony Buscema Après avoir passé six ans du côté de Tournai, la concession Toys Motor vient de déménager à Estaimpuis, au cœur du parc commercial « Mains & Sabots ». Grâce à ce déménagement, c’est un tout nouveau projet supplémentaire que peut lancer le propriétaire. « Depuis 5 ans, j’avais l’idée de créer un parcours ludique et pédagogique pour leur permettre de jouer en apprenant et d’apprendre en jouant. Je peux le mettre en place ici grâce à tout l’espace que j’ai », explique Tony Buscema.