La Musique Royale de la Marine en concert à Mouscron

Une fois par an, le commandant militaire de Province, Guy Dobbelaere, fait appel à une musique militaire pour organiser un concert, en principe, dans une ville de garnison, dans le but de renforcer les liens entre l’Armée et la Nation. « D’accord, Mouscron n’a jamais été une ville de garnison, ou alors, il y a très longtemps. Mais comme je suis moi-même mouscronnois et Baillis de surcroît, quelle n’était pas la tentation d’offrir aux Mouscronnoises et Mouscronnois quelque chose d’exceptionnel : un concert donné par un orchestre militaire de renommée internationale, à savoir la Musique royale de la Marine, sachant que tous les bénéfices de cette activité reviendront à une bonne œuvre, à savoir la Casanou », explique le commandant militaire Guy Dobbelaere.

C’est ainsi que ce concert est proposé aux Mouscronnois. Dirigée par Bjorn Verschoore, la formation actuelle de 36 musiciens professionnels se distingue notamment par la variété de ses différents répertoires rock, pop et jazz. Divertissement, classe et spectacle, sont les maîtres mots qui caractérisent l’identité de l’orchestre. De plus, les bénéfices de cette prestation seront reversés à la « Casanou », une maison de ressourcement qui accueille tous les patients atteints d’un cancer pendant le traitement et l’année qui suit.