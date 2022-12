Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chauffer une piscine en ces temps de crise est extrêmement délicat. Malgré sa poisse habituelle, Verviers aura pourtant eu un peu de chance avec sa piscine. La réalisation des travaux, plus lente que prévu, aura au moins eu un avantage : on n’a pas eu à la chauffer alors que les prix s’envolaient. Puisqu’on va la rouvrir en 2023, les factures et les mauvaises nouvelles vont arriver. Afin d’amortir les prix. Le ticket va donc légèrement augmenter.