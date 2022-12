Souriez, vous êtes filmés…: désormais une caméra pour 1.221 habitants à Mons-Borinage, découvrez les chiffres de chaque commune

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un outil de plus en plus utilisé par les communes pour assurer un maximum de sécurité sur leur territoire : les caméras de surveillance. Les zones de police et les communes n’hésitent pas à mettre les moyens financiers pour se doter des dernières technologies. Au total, 213 caméras sont opérationnelles sur le territoire de Mons-Borinage, soit un ratio d’une caméra pour 1.221 habitants.

Toutes les entités de l’arrondissement n’ont cependant pas la même politique. Certaines multiplient les achats de caméras alors que d’autres n’en possèdent pas. Découvrez les chiffres de chaque commune de l’entité.