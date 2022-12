De 23 à 25% de pigeons en moins sur le territoire de Seraing depuis qu’on leur donne une nourriture contraceptive

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2021, la Ville de Seraing avait choisi une méthode en accord avec le bien-être animal afin de stabiliser le nombre de pigeons présents sur son territoire.

On le sait, les pigeons en milieu urbain provoquent de nombreuses nuisances : sonores, évidemment, mais on sait aussi que l’acidité des fientes de pigeons dégrade les matériaux, qu’ils peuvent provoquer des dégâts matériels, que leurs plumes, fientes et résidus de nids peuvent boucher les gouttières, que leurs nids abritent parfois d’autres nuisibles et, évidemment, qu’ils sont vecteurs de maladies. De véritables « rats volants » dont la population doit être contrôlée.

À Seraing, comme dans de nombreuses grandes villes, on avait jusque-là pour habitude de capturer les spécimens avant de les euthanasier. Mais, interpellée par GAIA, association belge de défense des droits des animaux, la Ville avait pris d’autres dispositions.