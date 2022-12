Réforme fiscale: Ecolo propose un crédit d’impôt dégressif pour ceux qui touchent moins de 5.800€ brut, cela rendrait 185€ net par mois à celui qui est au salaire minimum

Dans l’accord du gouvernement, cette coalition à sept partis devait préparer une réforme fiscale, lisez : à réaliser par le prochain gouvernement. Les partis sont bien conscients qu’ils ne peuvent sortir de piste sans réaliser au moins une partie de la réforme, sur l’allégement des charges sur le travail. C’est bien là-dessus que le gouvernement espère aboutir d’ici le printemps prochain. « Notre vision de la réforme fiscale est en lien avec le travail du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) », dit Gilles Vanden Burre, le chef de file d’Ecolo-Groen à la Chambre. « Nous reconnaissons qu’il y a des impulsions positives du ministre, mais nous avons également nos demandes fortes. »

Crédit d’impôt Première idée forte, celle d’un crédit d’impôt dégressif. Là où le ministre Van Peteghem parle de remonter la quotité exemptée d’impôt de 9.270 € à 13.660 €, Écolo évoque donc une autre idée. « On paie trop vite trop d’impôts chez nous et nous n’avons aucun problème avec la réduction de charges à hauteur de 6 milliards proposée par le ministre. La quotité exemptée est problématique pour nous, puisque tout le monde a droit à la même réduction, quel que soit le salaire », précise M. Vanden Burre. « D’après nos calculs, cela rapporterait 116 € net chaque mois. Ce que nous proposons, ce crédit d’impôt, serait accessible aux salaires inférieurs à 5.800 € brut par mois ; on toucherait donc là 85 % des travailleurs. »

Lire aussi Budget fédéral: la réforme fiscale présentée d’ici décembre Selon les calculs des Verts, cela rendrait 185 € net par mois à celui qui est au salaire minimum, 143 € net pour une infirmière graduée débutante, par exemple ou 131 € pour un instituteur ayant quatre années d’ancienneté.

« Cela permet une hausse du pouvoir d’achat des bas et moyens salaires et apporte la meilleure réponse à la crise actuelle. » Écolo a aussi fait des calculs sur la base d’un crédit d’impôt dégressif ne touchant que 50 % des travailleurs, ceux entre les salaires minimum et médian (3.550 €) : là, les gains mensuels seraient respectivement de 350, 193 et 149 € net. Fiscalité verte La deuxième grosse différence marquée au fer vert, c’est l’introduction de mesures de fiscalité environnementale, « car la fiscalité est un levier dans la lutte contre le dérèglement climatique », dit M. Vanden Burre. Il vise ici la baisse de la TVA à 0 % sur les fruits et légumes pour permettre à tous d’avoir accès à une nourriture saine et la même mesure pour les transports publics (SNCB, TEC, STIB, De Lijn), ce qui ferait baisser le prix du ticket : « Ce serait bon pour la mobilité, pour l’environnement et pour l’emploi ».