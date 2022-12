Fermeture de plusieurs blocs de la police fédérale de Liège: les enquêtes en terrorisme, écofin et criminalité organisée vont tourner au ralenti!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« La police judiciaire de Liège n’est plus en mesure d’assurer son boulot. » Ces mots, ce sont ceux de la CGSP. Ils sont forts mais justes. Ce mardi, Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, a en effet pris un arrêté de fermeture pour plusieurs blocs de la police fédérale, rue Saint-Léonard à Liège. Des locaux de la PJF de la rue du Palais sont également fermés.

Depuis plusieurs années, les organisations syndicales, les pompiers, les policiers eux-mêmes, mettent les autorités fédérales devant l’obligation de réaliser des travaux permettant un travail judiciaire dans de bonnes conditions. On ne parle pas ici de mobilier design, de robinetterie en or, ou d’une cuisine étoilée au mess mais, simplement, de conformité des installations de gaz, de sécurité incendie, de sanitaires fonctionnels, notamment.

Désormais, ces travaux, il faudra les faire si on veut que les enquêteurs puissent rapidement réintégrer leurs locaux. Mais selon nos différentes prises de contact, on n’attend plus grand-chose des autorités.

La troisième PJF du pays est donc désormais passée « en mode bricolage et rustine ». Les conséquences sur son fonctionnement sont énormes.