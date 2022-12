Découvrez les vins de Bourgogne à la Cabotte à Visé

Andy Gambérale, caviste, a ouvert récemment « La Cabotte » rue du Collège à Visé qui remplace un magasin de téléphonie. « Le terme ‘Cabotte’ est utilisé pour les anciennes maisons de repos des vignerons dans les vignes, surtout en Bourgogne, où ils entreposaient aussi leur matériel. Et comme on a une grande sélection de vins de Bourgogne, on a choisi ce nom-là », explique Andy Gambérale.

« J’ai géré le restaurant ‘Le 1930’ durant six ans un peu plus loin dans la rue du Collège. On avait plus de 250 références de vins. Ici, nous proposons 235 références de vins des vignerons avec lesquels nous travaillons depuis six ans. Une fois par mois, je me rends chez ces vignerons pour déguster leurs vins que j’importe en direct à Visé, sans intermédiaire. On recherche de petits vignerons qui travaillent bien avec des vins bio et nature et qui ne sont pas représentés dans la région ici. Nous ne proposons que des vins français », ajoute Andy.

Tout est lié au vin dans la Cabotte. - M.G.

« Nous vendons aux particuliers et à partir de l’année prochaine, nous allons démarcher les restaurants de la région. Notre clientèle provient essentiellement de la Basse-Meuse ainsi que de la région de Val Dieu, Aubel et du plateau de Herve. Il y a aussi la clientèle de notre ancien restaurant. D’ailleurs, durant le confinement, lorsque le restaurant était fermé, nous avons continué à proposer nos vins avec de la nourriture à emporter et cela a bien fonctionné deux fois par mois pendant deux mois. Il y a encore évidemment la clientèle de passage à Visé », précise le caviste visétois. Partenariats et animations « Nous proposons les vins des vignerons que l’on connaît, que l’on visite régulièrement et qui possèdent des vignes à taille humaine. Mais nous essayons aussi de développer des partenariats avec des personnes qui plantent des vignes dans notre région à Warsage, Mouland, Fourons, plateau de Herve… », annonce-t-il. « Je propose également une dégustation gratuite de trois vins tous les samedis. Je donne aussi des cours d’oenologie une fois par mois à deux groupes de 20 personnes (c’est complet) et j’organiserai des soirées à thèmes avec les vignerons français chez qui je me fournis. Je peux fournir des conseils, des expertises de cave et organiser des dégustations à domicile ou des team-buildings », conclut Andy Gambérale.