C’est courant chez les militaires, des exercices dans les communes belges, même régulier et habituel comme l’explique le service de presse de la Défense. Les militaires passent régulièrement par les communes pour leur entraînement. Ce 12 décembre un exercice sera organisé à Plombières et plus tard, les 15 et 16, à Aubel.