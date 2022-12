Un lieu mythique de Pepinster va revivre: le site de la Textile sera bientôt réhabilité et reconverti!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la sortie de Pepinster, en direction de Trooz, se dressent toujours des panneaux gigantesques que nul ne peut manquer. Des panneaux qui rappellent le flambant passé industriel de la région. Ils appartenaient à la Textile qui se tenait de l’autre côté de la Vesdre. Cette usine est aujourd’hui désaffectée et depuis des années, on cherche à réhabiliter le terrain. Actuellement, il y a toujours quelques hangars dans lesquels de petites sociétés travaillent. Bonne nouvelle, le terrain sera bel et bien réhabilité prochainement et ce, grâce à de beaux subsides.