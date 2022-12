Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un message de désespoir que lance Anaïs Plé, 28 ans, sur les réseaux sociaux. En cause, son échec scolaire qu’elle trouve injuste. « Ça fait trois ans que j’encaisse, que je subis, que je souffre et que je ne vois plus le bout ».