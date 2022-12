Cava, le chat de Virginie, blessé par deux tirs de plombs à Faimes: «1.800€ de frais chez le vétérinaire, mais il est sauvé»

Cava a neuf vies et il est bien déterminé à toutes les savourer ! À Viemme (Faimes), ses maîtres sont au petit soin ces derniers temps... et pour cause. Virginie Klassen raconte : « Vers la mi-novembre, notre chat est revenu de sa promenade avec une blessure au niveau du flanc. Il y avait du sang et j’ai nettoyé la plaie. Je pensais que ça s’arrêterait là. Le lendemain, Cava avait mauvaise mine alors on a décidé de l’emmener chez le vétérinaire. On a fait une radiographie et c’est là qu’on les a vues. »