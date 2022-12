Donald Trump à nouveau dans la tourmente: à la recherche de documents secrets, le FBI fouille les résidences des avocats de l’ancien président

Les avocats de l’ancien président ont donc engagé une société extérieure pour fouiller son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey, puis la Trump Tower à New York. Les avocats ont suggéré que le FBI supervise la recherche, mais cette offre aurait été refusée. Après tout, il serait inhabituel de superviser une recherche qui n’est pas menée par des enquêteurs fédéraux.

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a répondu que l’ancien président et ses avocats « restent transparents et coopératifs ». Le porte-parole a ajouté que l’allégation du ministère de la Justice constituait une « attaque sans précédent et injustifiée » contre M. Trump et sa famille.