Dix hommes se sont introduits dans la propriété d’Ida, 82 ans, à Wanze: «Je ne sais pas ce qu’ils cherchaient... j’ai eu peur pour ma vie!» (vidéo)

Ida nous ouvre la porte de son habitation… avec précaution. Une chaîne de sécurité retient la porte, elle nous demande notre identité. Elle est devenue méfiante. Ida, malgré son âge respectable, a gardé toute sa coquetterie et elle est très lucide. Dynamique, elle entretient sa maison, elle conduit toujours et elle adore la présence de ses 5 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants. Elle a malheureusement perdu sa fille unique quand celle-ci avait 50 ans décédée d’un cancer.

Lundi, l’octogénaire a eu une mauvaise surprise : « J’ai toujours été commerçante et j’ai un bon fond, je suis une personne confiante », nous dit-elle.

À 18 heures, on sonne à sa porte, elle ne vit pas dans un quartier isolé : « J’étais à table, je vais ouvrir et je vous avoue que dans la pénombre, je pense que c’est mon frère. J’ouvre, c’est un monsieur d’une cinquantaine ou soixantaine d’années. Il ne parle pas français, juste anglais et moi je ne comprends rien », nous dit-elle.