Guerre en Ukraine: la Commission européenne propose d’ajouter l’armée russe à la liste des sanctions

« Nous accroissons la pression sur la Russie avec un neuvième paquet de sanctions. Nous proposons d’ajouter quelque 200 individus et entités à notre liste de sanctions », a exposé l’Allemande. Il s’agit là d’interdiction de se déplacer dans l’UE, de gel des avoirs et d’interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

Sont visés ici près de 200 individus et entités supplémentaires, dont les forces armées russes, ainsi que des officiers, des entreprises de l’industrie de la défense, des membres de la Douma et du conseil de la Fédération, des ministres, des gouverneurs et des partis politiques, a indiqué Mme Von der Leyen.