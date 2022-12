L’achat groupé en énergie, le bon plan pour réduire le montant de votre facture: 50.000 ménages ont déjà marqué leur intérêt, voici comment faire pour bénéficier d’une offre de votre fournisseur!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pari relevé par Wikipower, la société liégeoise active dans le conseil et l’aide aux citoyens en matière d’énergie. Ce n’est pas la première fois qu’elle organise des achats groupés d’énergie mais vu le contexte difficile et particulièrement volatil du marché depuis le début de cette année, la partie n’était pas gagnée d’avance.

Wikipower avait donc relancé la proposition. L’idée : rassembler un maximum de personnes intéressées pour aller ensuite négocier avec les fournisseurs de gaz et d’électricité le meilleur prix possible. Cette fois, 50.000 ménages ont marqué leur intérêt, dont 18.000 via les communes et des partenaires comme Crelan.

Pour presque tout le monde

Sur ces 50.000 ménages, 13.000 ont déjà souscrit à l’offre du fournisseur. Une partie des autres devrait suivre mais il faut savoir que tout le monde peut bénéficier de cette offre. Vous avez pour cela jusqu’au 23 décembre 2022. Lors de l’offre d’automne 2021, 26.500 ménages avaient changé de fournisseur, selon Dona Ilinca, responsable Marketing & Communication de Wikipower.