«Bond in Motion», l’expo sur l’agent 007 débarque à Bruxelles jusqu’en mai 2023 (vidéo et photos)

Tout le monde connaît James Bond. Le célèbre agent secret britannique est présent au cinéma depuis 60 ans, et même plus dans les livres écrits par Ian Fleming, romancier et père de James Bond. Les films de l’agent 007 sont connus pour leurs scènes d’actions, mais également pour les nombreux véhicules visibles au sein des 25 films de la saga. Voitures de luxe, avions, hélicoptères, bateaux, sous marins… tous les moyens de locomotion de l’agent secret sont présents à l’exposition « Bond In Motion » à Brussels Expo.

L’exposition, qui ouvre ce vendredi 9 décembre jusqu’au 14 mai 2023, est une première en Europe continentale, après être passée par Londres et Los Angeles. Certaines pièces présentes à Bruxelles sont exposées aux yeux des fans pour la toute première fois.