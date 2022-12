Coupe du monde: ce joueur a inscrit le but le plus puissant et du point le plus éloigné (vidéo)

Grâce à la technologie déployée dans les stades du Mondial 2022 de football, il est possible d’obtenir pas mal d’informations en termes de data. C’est ainsi que le Mexicain Luis Chavez a été l’auteur, après 56 des 64 rencontres, du tir le plus puissant qui a terminé sa course au fond des filets. Son coup franc face à l’Arabie saoudite, le 30 novembre au stade de Lusail, a été chronométré à sa vitesse maximale à 121,69 km/h. Il est aussi le but inscrit de la plus longue distance puisqu’il a été tiré à 29,19 mètres du but saoudien.

En 2e position de ce classement, on retrouve le Japonais Ritsu Doan dont l’envoi expédié des 21,57 mètres a été flashé à 120,04 km/h avant de filer dans le but espagnol le 1er décembre au Khalifa International.

Le but de l’Allemand Niclas Füllkrug, lui aussi face à l’Espagne le 27 novembre au Al Bayt Stadium, a filé à 118 km/h après avoir été expédié à 13,39 mètres.

On notera que les trois équipes qui ont bénéficié de ces buts ne sont plus en compétition.