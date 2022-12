Alex Debrux, le Prince de Farciennes, a gagné deux fois le pactole au Lotto: «Je ne joue que des multiples et je tape toujours à gailles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi, Alex Debrux n’a pas tenté sa chance à l’EuroMillions : « J’ignorais que le jackpot était aussi élevé. Si je l’avais su, j’y aurais sans doute participé. Ce sera pour la prochaine fois… »

Le pactole – quelque 143 millions d’euros tout de même, soit le troisième plus gros gain jamais réalisé en Belgique – a été remporté par un Belge, ou plutôt par 165 Belges, qui ont participé à une cagnotte commune et repartent donc chacun avec près de 900.000 euros ! « C’est d’autant plus formidable que ce tirage a fait beaucoup d’heureux, commente le Farciennois. À vrai dire, 143 millions pour un seul gagnant, c’est exagéré ».