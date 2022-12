Bruxelles Mobilité cherche des alternatives aux blocs de béton

La page Instagram « Mercy for the Brussels Jerseys » recense les blocs de béton loufoques et inutiles. Et cette page Instagram n’est pas la seule à déplorer les nombreux blocs de béton disposés sur les voiries de la région bruxellois. Le député bruxellois, David Weytsman (MR), a interpellé la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), sur le sujet en commission mobilité. Il souhaiterait que la Région change de méthode concernant les blocs de béton.

Lire aussi Une page Instagram tourne en dérision les aménagements de mobilité à Bruxelles: «L’espace public bruxellois ressemble désormais à une poubelle»

La ministre justifie l’utilisation de blocs de béton pour son côté « temporaire ». « Dans la phase de diagnostic d’un plan de circulation, on réfléchit ensemble avec les citoyens sur les mesures pour apaiser le quartier. Dans la phase de mise en œuvre, on évalue la nouvelle situation et on l’adapte si besoin. Cette phase de mise en œuvre travaille d’abord avec des aménagements temporaires et transitoires, ce qui est nécessaire au cas où le test doit être adapté sur base de l’évaluation. Ensuite, nous pouvons choisir pour des matériaux plus durables grâce à un aménagement définitif », déclare Elke Van den Brandt en commission.