Risque d’effondrement place des Combattants à Welkenraedt

Les pompiers de la zone VHP ont été appelés ce mercredi soir en intervention à Welkenraedt, place des Combattants, pour un risque d’effondrement. En effet, suite à des travaux, une partie de la structure d’un bâtiment contenant 8 appartements (dont 3 inoccupés actuellement) et un rez commercial a été endommagée. Après analyse par des ingénieurs spécialisés, et en accord avec le bourgmestre présent sur place, il a été décidé de faire évacuer le bâtiment et de fermer la route à hauteur du bâtiment. Les occupants seront relogés par la famille ou le CPAS. Une déviation est mise en place.