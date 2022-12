Rose-Marie a perdu son fils, Joachim, âgé de 36 ans, dans un terrible accident de la route à Durbuy: «Il a rencontré un multirécidiviste des condamnations pour alcool et vitesse» (vidéo)

200 victimes chaque semaine sur les routes wallonnes

Virginie Pirotte veille à l’accompagnement des victimes. - SR

Par la rédaction

« L’accident ne se résume pas au choc de l’événement. L’après peut impacter sur le très long terme les différents aspects de la vie. Les conséquences peuvent être dramatiques, sur le plan psychologique, social ou financier », explique Virginie Pirotte, directrice de l’Accompagnement des victimes de la route à l’Agence wallonne pour la sécurité routière. Les témoignages de Rose-Marie, Carine et Martin ont été recueillis par ce service. Ils seront diffusés à la télévision pendant les fêtes.

Chaque année en Wallonie, l’alcool est lié à un accident corporel sur six en moyenne (15 %). La proportion passe à un sur cinq à Noël et à un sur trois le jour le 1er janvier, soit deux fois plus que la moyenne. « Après deux ans de crise sanitaire marqués par une diminution du nombre d’accidents, les chiffres repartent à la hausse. L’augmentation nous interpelle. À travers cette campagne forte et particulière basée sur la sincérité des témoignages, j’ai voulu provoquer un déclic par rapport à la dure réalité des accidents. Derrière les chiffres, il y a évidemment des personnes avec des parcours de vie. Cela n’arrive pas qu’aux autres. Il est essentiel de sensibiliser les Wallons aux risques de l’alcool au volant », souligne Valérie De Bue, ministre wallonne en charge de la Sécurité routière.

Des procédures complexes

En moyenne, le département Accompagnement de l’AWSR aide plus de 600 victimes ou proches par an. « C’est beaucoup, mais encore trop peu par rapport aux milliers de personnes confrontées à un accident », dit Virginie Pirotte. Les victimes, fragilisées, et leurs proches peuvent avoir beaucoup de mal, pour trouver notamment les informations sur les assurances. « Les procédures sont longues et complexes. Nous disposons d’une équipe de juristes pour les guider dans les démarches. Par ailleurs, nous avons des psychologues pour une écoute et un soutien » précise notre interlocutrice. Le service peut être joint par une ligne directe au 081/821.321.

Y.H.