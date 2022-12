Classe affaires, hôtels quatre étoiles, Dubaï... : les voyages de luxe du greffier Frédéric Janssens et Jean-Claude Marcourt, sans contrôle du parlement, «les règles ont été respectées»

Selon nos confrères, le greffier a effectué plusieurs voyages en avion en classe affaires : « 4.646 euros pour un aller-retour vers Los Angeles en juillet 2018, 4.308 euros pour une visite-éclair de trois jours à Montréal et Ottawa en avril 2019, 4.887 euros pour un se rendre à un colloque à Nashville en août 2019, etc. Parfois seul, parfois accompagné d’un collaborateur ». En déplacement, il ne se refusait rien. Ici, une nuit dans un quatre-étoiles londonien, là six nuits à 393 euros chacune au JW Marriott de Los Angeles, ou encore deux nuits à 400 euros à l’Excelsior Gallia de Milan. Pour ces voyages et les autres, « les règles fixées tant par le statut des agents que par le Bureau ont été respectées », répond M. Janssens au Soir.

Le greffier du parlement wallon Frédéric Janssens, mis sur la touche depuis septembre pour ses méthodes de management peu ordinaires, menait grand train. « Le choix des moyens de transport, aussi celui des hébergements, l’intitulé parfois surprenant des colloques et conférences donnent l’image d’un greffe qui fonctionnait sans contrôle, seul détenteur des clefs du Royaume. Et dans certains cas, font douter d’une utilisation raisonnée de l’argent public », expliquent nos collègues du Soir.

Lettonie, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Maroc, Italie, Autriche… Au nord comme au sud, été comme hiver – avec tout de même une préférence pour juillet et août –, le greffier wallon a fait montre du même éclectisme dans le choix de ses missions, courant d’un colloque sur les inégalités dans les systèmes de santé en Europe à une « Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance au sein de l’Union européenne », bondissant du NCSL Legislative Summit organisé à Nashville – avec notamment au programme, un exposé sur « L’expérience de Dolly Parton » et un autre sur « Les périodes américaines marquées par l’histoire et non la peur » – à un atelier sur le « Code de conduite pour les parlementaires et les personnels du Parlement » organisé à Rabat.