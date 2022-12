Manon remporte la onzième saison du «Meilleur pâtissier»: «Cette victoire me paraissait inaccessible» À tout juste vingt ans, la benjamine de la compétition a soulevé le trophée tant convoité de cette onzième saison du « Meilleur pâtissier ». Elle succède ainsi à Maud, la gagnante de l’année passée, qui était également la plus jeune du concours. Guillaume Mirand / M6

Par Martin Rousseau

Voilà, c'est fini. Après quatorze semaines de compétition, la onzième édition du « Meilleur pâtissier » s'est achevée ce mercredi soir, sur RTL-TVI. La finale opposait le Toulousain Benjamin (l'amoureux de la demi-finaliste belge Adelina) au sympathique doctorant en finance Nils et à la benjamine de 20 ans Manon. Au bout de trois épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres, un candidat a su tirer son épingle du jeu. Et c'est Manon qui a remporté la compétition haut la main ! La gagnante du concours de jeunes talents « En route pour le Meilleur pâtissier » signe donc une seconde victoire sous la tente. Titulaire de cinq tabliers bleus, elle faisait office de grande favorite. Un statut qui ne l'a pas spécialement avantagée, selon elle, comment elle nous l'a confié en interview…

Manon, vous remportez « Le Meilleur pâtissier 2022 ». Votre réaction ?

Cette victoire me paraissait tellement inaccessible ! Quand je suis arrivée sous la tente du « Meilleur pâtissier », je n’arrivais pas encore à évaluer mon niveau. Mais je me suis donnée à 100 % et cela a payé.

Tout comme Maud, la gagnante de l’an dernier, vous aviez déjà remporté le concours de jeunes talents « En route pour le Meilleur pâtissier ». Puis, vous avez détenu le record de tabliers bleus portés sur une saison (cinq au total)…

Pour autant, je ne me sentais pas avantagée. Je n'ai surtout jamais été autant fatiguée de ma vie (Rires). Deux mois de tournage, c'est épuisant. Heureusement, l'adrénaline aide beaucoup ! Bien sûr, je rêvais de gagner, mais je voulais surtout m'amuser car c'était mes derniers instants sous la tente. Comment vous êtes-vous démarquée des autres ? Certainement au travers de mes alternatives « healthy » (saines), de gâteaux peu gras, peu sucrés, bons pour la santé. Puis, j'étais très rapide. J'arrivais souvent à finir mes gâteaux dans les temps, tout en gérant mes émotions et en restant positive. Quelle a été la réaction de vos collègues pâtissiers à l'annonce de votre victoire ? Ils étaient tous très heureux pour moi. C'est un peu comme une deuxième famille, maintenant.

Quel bilan tirez-vous de cette aventure ? C'est une aventure humaine extraordinaire, qui m'a permis de rencontrer des gens incroyables, mais aussi des chefs pâtissiers de renom. Comme je suis un peu timide, j'appréhendais ce côté humain, mais j'ai vachement évolué à ce niveau. J'ai aussi appris à gérer mes émotions et surtout, progressé en termes de pâtisserie.