Coupe du monde: grosse polémique autour de Vinicius qui a profité de son jour de congé… pour aller manger de la viande en or

Malgré le parcours presque sans accroc du Brésil à la Coupe du monde, une polémique a émergé la semaine dernière. Elle concerne les joueurs Vinicius et Eder Militao, critiqués pour avoir dégusté une viande recouverte d’or dans le célèbre restaurant Nusr détenu par le cuisinier turc, Salt Bae, ami des stars du ballon rond. L’attaquant et le défenseur se sont d’ailleurs essayés à l’exercice en compagnie de Ronaldo, ancien attaquant légendaire de la Seleçao, comme le montre une vidéo publiée sur le compte Instagram du restaurateur.

Cette visite fait grincer des dents au pays où des voix s’élèvent contre l’indécence de cette manière de consommer. En conférence de presse mercredi, Vinicius s’est défendu en assumant sa manière de passer son temps libre. « Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux », a déclaré l’attaquant du Real Madrid. « J’essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu’ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain ».

Difficile de lui donner tort quand on voit les prestations fournies par le Brésil depuis le début du Mondial…