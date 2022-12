Du changement dans quelques jours: toutes les capsules de café seront autorisées dans les sacs PMC dès janvier

Deux centres de tri (Valtris à Charleroi et Sitel à Herstal qui drainent tous les sacs bleus wallons) pourront récupérer le matériau, et trois autres s’y ajouteront au 1er avril.

Du côté de Fost Plus, l’organisme chargé de collecter, trier et recycler les déchets ménagers en Belgique, on espère ainsi pouvoir récupérer 4.500 tonnes de matériaux, 3.000 tonnes d’aluminium et 1.500 tonnes de plastique, essentiellement du plastique mixte et du polypropylène.