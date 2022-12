Deux personnes intoxiquées au CO après un incendie de bâtiment à Tournai

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, à 04h25 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans un logement implanté au nº87 de la rue de la Lys à Tournai. Venant de l’arsenal de Tournai, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, un véhicule de commandement, une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur place.

« Le feu a pris dans un genre d’appartement, composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, dans un immeuble aménagé en logements multiples. L’incendie s’est déclaré dans la cuisine, puis s’est propagé vers le salon et la salle à manger qui étaient au même niveau. Les dégâts dus au feu, à l’eau et à la fumée sont très conséquents. Le logement est inhabitable. Les occupants, deux copains, ont été intoxiqués au CO et admis au centre des urgences du ChWapi pour un contrôle. Leurs jours ne sont pas en danger. Tous deux seront relogés chez un proche parent », indiquait vers 08h30 le lieutenant Gilles Van Hoeck qui a dirigé l’intervention. Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 05h45 du matin.