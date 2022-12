«Sale blanc, rentre chez toi»: un arbitre copieusement insulté en région carolo lors d’un match... de U15!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De plus en plus d’arbitres en ont marre ! Chaque semaine, de nombreux arbitres sont agressés, verbalement bien souvent, mais aussi physiquement dans toutes les régions du pays. Ce fut une nouvelle fois le cas le cas ce week-end lors du match de Young Cup entre les U15 d’Obigies et ceux de Montignies.

« Pourtant, lors de la première période, tout se passait bien, il y a juste l’entraîneur de Montignies qui râlait un peu parce que deux de ses joueurs avaient pris une carte jaune », explique l’homme en noir qui est originaire de Brugelette et qui officie depuis maintenant six ans comme arbitre.