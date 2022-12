De retour avec la suite de «Avatar», James Cameron se confie: «Heureux de retrouver Kate Winslet! » À J-7 du plus grand événement ciné de l’année, le réalisateur James Cameron (« Titanic », « Terminator ») s’est confié en exclusivité à Sudinfo sur la suite de son film « Avatar », et sur ses retrouvailles avec l’actrice Kate Winslet pour l’occasion.

Par Propos recueillis par Stanislas Ide

Bonjour James Cameron ! En quoi cette suite du film « Avatar » se distancie-t-elle du premier, sorti en 2009 ? La difficulté était de trouver le bon équilibre entre ce qu’on voulait garder du premier film et inventer pour le second. Vous retrouverez des visages connus et quelques décors, mais il y a surtout de la place pour la nouveauté. Je me suis aussi demandé comment résumer ce qu’il s’était passé durant les quinze ans qui séparent l’histoire des deux films. C’est pour ça que le film commence comme un tutoriel. Jake Sully (le héros du premier film, NDLR) nous raconte tout ce qu’on a manqué. C’est mieux que de commencer par un résumé du film précédent. Je prends peut-être le melon mais je me suis dit que résumer l’histoire du film le plus rentable de l’histoire du cinéma risquait d’être redondant pour pas mal de monde (rires) !

« Avatar » parle d’une planète en train de se faire coloniser. Y a-t-il un message précis que vous souhiatez véhiculer ?

Si l’intention compte, la nôtre était de célébrer la perspective indigène et les anciennes traditions. Et s’il y a un message à retenir du film, ce n’est pas qu’il y a de gentils extra-terrestres quelque part dans le ciel et que tous les humains sont mauvais. Non, le message du film, c’est que les Na’vi représentent la meilleure partie de nous-mêmes. Ils ont une vision de la vie vers laquelle on aimerait tendre, mais dont on s’est trop éloignée pour y être encore connectée. Les humains du film représentent notre civilisation actuelle, organisée autour du principe de consommation. Il s’agit d’opposer un état de grâce à une sorte de déchéance.

Vous vous êtes inspiré de la culture Maori pour créer les Na’vi… Les Maoris, tout comme nombre d’autres peuples indigènes, croient à la notion de tutelle sur la nature. Ils ont mot spécifique pour en parler. Ce concept fait de nous des gardiens de la nature. C’est aussi simple que ça, mais c’est surtout un aspect très important de leur organisation sociale. Avec des implications spirituelles et religieuses. Même si beaucoup de Maoris se sont convertis au christianisme, ils observent cette attitude spirituelle. J’ai donc fait des recherches sur cette vision des choses. À ce stade, avec votre obsession pour l’océan, on peut presque dire que vous êtes devenu un scientifique… Oh non, disons plutôt un groupie fan de sciences (rires) ! Comment cette fascination influence-t-elle votre métier de cinéaste ? Je dois l’admettre, ma soif de connaissances sur les océans n’a pas de limite. Ma curiosité m’a conduit à plonger partout dans le monde, à construire des sous-marins et à travailler avec de vrais scientifiques. D’avoir passé tant de temps à voyager ou à travailler sur des bateaux me donne donc une expérience considérable. Pendant le tournage de « Avatar 2 », les animateurs venaient au studio chaque matin pour me montrer des images, et je leur répondais : « Cet éclaboussement est bizarre » ou « Cette vague est différente de ce que font tes collègues sur une autre scène », etc. Avoir tourné de nombreuses fois sur l’eau en trente-quatre ans de carrière m’a donné cette clairvoyance. Comment se sont passées vos retrouvailles avec Kate Winslet, vingt-cinq ans après « Titanic » ? Une vraie joie ! Plus que sur ’Titanic’ en tout cas. Comme tout le monde le sait, le tournage de « Titanic » a été dur pour elle comme pour moi. Un véritable effondrement de moral au milieu du chaos. Mais saviez-vous qu’elle n’avait jamais tourné deux fois avec un même réalisateur avant ce film ? Ça ne pouvait donc pas être si terrible (rires) ! Kate est bien la même personne qu’à l’époque de « Titanic » mais elle a gagné en assurance. C’est une personnalité de type Alpha (personnes charismatiques tendant à prendre le contrôle d’un groupe, NDLR). Si vous la rencontrez, vous le sentirez immédiatement. Dès son premier jour de tournage, elle n’a pu s’empêcher de prendre la production en main. Elle disait aux autres acteurs ce qu’ils devaient faire, prenaient les acteurs adolescents sous son aile, une vraie matriarche en train de gérer la baraque. Tout ça alors qu’elle est une des seules personnes de l’équipe à n’avoir même pas participé au tournage du premier film (rires) !